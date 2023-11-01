Втрати ворога виявились навіть більшими, ніж під час наступу на Вугледар.

Бої за Авдіївку стали найдорожчими для Росії в повномасштабній війні. ЗСУ з артилерії знищують колони бронетехніки й піхоту окупаційних військ ще на підступах до міста в дуже великих масштабах.

Як пише New York Times, за майже три тижні після початку бою загарбники не змогли здійснити швидкий прорив, на який розраховували. Водночас їхні втрати виявились більшими, ніж під час наступу на Вугледар.

Зокрема, бої в перший день великого наступу на Авдіївку були настільки інтенсивними, що у 110-ї окремої механізованої бригади закінчилися безпілотники, і вона звернулася по підкріплення до 109-ї бригади, розташованої неподалік.

Відео дня

За словами журналістів, Авдіївка стала мішенню для російських військ з 2014 року. Боєць у 109-й бригаді територіальної оборони розповів, що це найжорстокіший наступ на місто за весь час війни.

"Максимум, що у нас було, — це півдня тиші", — зазначає захисник.

Наразі українські військові продовжують блокувати для РФ використання основних автомагістралей і залізниць уздовж лінії фронту. У зв'язку з цим Авдіївка має стратегічну цінність для ворога. Захоплення цього міста відкине ЗСУ від Донецька і відкриє основні залізничні та автомобільні маршрути для військ противника у цьому районі.

Крім того, Авдіївка має і політичну цінність. Її захоплення після стількох років опору стало б великим успіхом для президента Росії Володимира Путіна напередодні зими.

Бої за Авдіївку - останні новини

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш попередив, що наступна, вже третя за ліком хвиля наступу російських окупантів на Авдіївку буде потужнішою, ніж попередні, бо ворог робить висновки з помилок.

Інструктор російських загонів "Шторм-Z" Святослав Голіков визнав, що їх "сточують під нуль" під час так званих "м'ясних штурмів" Авдіївки.

За словами аналітиків ISW, росіяни кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки загони піхоти "Шторм-Z", знищуючи їхній особовий склад на 40-70% за лічені дні. Станом 28 жовтня, окупаційні війська РФ втратили під час спроб наступу на місто близько 4 тисяч одиниць особового складу.

Вас також можуть зацікавити новини: