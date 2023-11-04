Впродовж минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень з росіянами.

Протягом минулої доби українські захисники відбили десятки атак росіян одразу на кількох напрямках. За добу на фронті відбулося 66 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Українські захисники відбили тут близько 10 атак ворога.

На Бахмутському напрямку російські окупанти вчергове марно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де оборонці України відбили близько 10 атак. Також загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Своєю чергою, ЗСУ продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Українські війська завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Водночас на Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації продовжують намагатися оточити Авдіївку. Однак, українські воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Відтак, безуспішними виявилися спроби наступу росіян в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

Крім того, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам’янського Донецької області, а на Шахтарському - біля Старомайорського Донецької області. На Мар’їнському напрямку російські терористи не мали успіху під час штурмів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області - тут українськими воїнами відбито близько 20 атак ворога.

Впродовж минулої доби росіяни також безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

Водночас, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському ж напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, очікується, що російські загарбники найближчими днями розпочнуть третю хвилю атак та штурмів в районі Авдіївки для її оточення та захоплення. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, наразі росіяни вже накопичили техніку та живу сили на цьому напрямку в очікуванні наступу.

Розвідка Британії назвала фактори, які заважають Україні та Росії прорвати фронт. Серед них - обмеження можливостей тактичної авіації та географічний маштаб конфлікту.

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