Російське командування перекидає в Бахмут сили повітряно-десантних військ ("ВДВ") на заміну "вагнерівцям", що зробить російську оборону в цілому менш гнучкою. Про це йдеться в новому зведенні британської розвідки.
"ВДВ сильно деградувала в порівнянні зі своїм "елітним" статусом до вторгнення. Проте російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів в якості вільного резерву", – йдеться в повідомленні.
Зараз Росія перекидає на Бахмутський напрямок частини 76-ї і 106-ї дивізій і двох додаткових окремих бригад "ВДВ". Вони повинні утримувати місто після відходу найманців "Групи Вагнера".
Британська розвідка зазначає, що, задіявши в такій ролі десантників, російське командування зробить всю армію менш гнучкою в реагуванні на оперативні виклики.
Ситуація в Бахмуті
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив, що станом на 2 червня вивів 99% своїх найманців з Бахмута. При цьому він уточнив, що Міноборони РФ залишило "сюрприз" на шляху відходу вагнерівців – заряди так званих "Змій Гориничів" і протитанкові міни.
Військовий експерт Олександр Коваленко стверджує, що вагнерівці виходять з Бахмута зовсім не так швидко, як розповідає Пригожин. На думку аналітика, у російського командування є проблеми із заміною найманців, що і уповільнює відхід.