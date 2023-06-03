Зараз останні резерви ВДВ заводять в Бахмут замість вагнерівців, позбавляючи армію РФ оперативної гнучкості.

Російське командування перекидає в Бахмут сили повітряно-десантних військ ("ВДВ") на заміну "вагнерівцям", що зробить російську оборону в цілому менш гнучкою. Про це йдеться в новому зведенні британської розвідки.

"ВДВ сильно деградувала в порівнянні зі своїм "елітним" статусом до вторгнення. Проте російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів в якості вільного резерву", – йдеться в повідомленні.

Зараз Росія перекидає на Бахмутський напрямок частини 76-ї і 106-ї дивізій і двох додаткових окремих бригад "ВДВ". Вони повинні утримувати місто після відходу найманців "Групи Вагнера".

Відео дня

Британська розвідка зазначає, що, задіявши в такій ролі десантників, російське командування зробить всю армію менш гнучкою в реагуванні на оперативні виклики.

Ситуація в Бахмуті

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив, що станом на 2 червня вивів 99% своїх найманців з Бахмута. При цьому він уточнив, що Міноборони РФ залишило "сюрприз" на шляху відходу вагнерівців – заряди так званих "Змій Гориничів" і протитанкові міни.

Військовий експерт Олександр Коваленко стверджує, що вагнерівці виходять з Бахмута зовсім не так швидко, як розповідає Пригожин. На думку аналітика, у російського командування є проблеми із заміною найманців, що і уповільнює відхід.

Вас також можуть зацікавити новини: