Відбувається перегрупування двох ворожих сил, під прикриттям шквального вогню з боку противника.

Молодший сержант-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк "Мамай" повідомив, що ситуація довкола Бахмута не змінюється весь останній тиждень.

"Крайніми днями йшли дощі, грози були, окопи були залиті водою і болотом, тому якесь фізичне пересування тут фактично було не можливе. Тому що Донецький кряж, перепади висот, відповідно, піхота мусила простоювати в окопах. Зараз ми перебуваємо на позиціях, які ще донедавна належали ворогам",- розповів захисник-гранатометник в ефірі телемарафону.

Він додав, що кожна посадка всипана тілами знищених ворогів, які воювали "числом, а не вмінням", тому "попри болота, ще багато плаває хороших руських Ванек", від яких поширюється сморід.

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Боєць зазначив, що про ротацію ворожих сил може свідчити шквальний вогонь з боку противника. "Дійсно відбувається певне перегрупування. А ось, що дуже дивно, що не зменшується кількість артилерійських обстрілів. Тобто кількість піхотних атак істотно впала – це правда, але кількість артилерійських обстрілів не впала, а крайню добу навпаки - зросла. Щодня продовжуються авіанальоти ворожі, вертольотні удари, ствольна артилерія працює, танки, гармати, міномети, касетні та запалювальні боєприпаси. Тобто таке враження, що відбувається перегрупування двох сил",- пояснив Сиротюк.

Він акцентував, що незважаючи на зменшення піхотних атак з боку ворога, вся ситуація свідчить про те, що попереду запекла битва. "Ворог намагається закріпитися на руїнах Бахмута. В нього дуже не вигідне становище, бо він перебуває в низині, а ми перебуваємо на висотах. Ворог робить дуже кволі спроби вибивати нас з висот, поки що невдало. Зрозуміло, що він стратегічно тут не буде зупинятися. Ворогові або треба нас відсунути від міста і наблизитися до Часового Яру, вийти на висоти, щоб загрожувати Краматорську, Костянтинівсько - Дружківській агломерації. І нам так саме, потрібно обходити по висотах ворога, щоби заставити ворога піти з Бахмута - піти ганебно. Тому, мені здається, що це таке затишшя перед серйозним боєм",- підкреслив Юрій Сиротюк "Мамай".

Ситуація на Бахмутському напрямку - головне

Як раніше повідомляв УНІАН, за Бахмут точаться жорстокі бої, з минулого літа російські окупанти намагаються захопити місто. Ватажок найманців ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня оголосив про нібито остаточне захоплення міста. Проте сили оборони України зазначають, що у зруйнованому Бахмуті ще залишаються осередки, які непідконтрольні загарбникам.

Сьогодні, 1 червня, речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські війська суттєво зменшили активність на Бахмутському напрямку фронту. Він зазначив, що за добу там зафіксували чотири боєзіткнення. Водночас він зазначив, що росіяни прикривають свої ротації артилерійським вогнем і за цю добу окупанти нанесли 436 ударів зі ствольної та ракетної артилерії, у відповідь від ударів ЗСУ було знищено 60 окупантів та 100 поранено.

За інформацією заступника директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії України полковник Миколи Уршаловича у боях на Бахмутському напрямку російські окупанти майже втратили наступальну ініціативу та перейшли до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів, при цьому кількість ворожих.

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