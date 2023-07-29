За минулу добу на лінії фронту відбулося 27 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських загарбників на сході та просуватися на південному напрямку.

Як йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ, протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Зокрема, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційного удару та численних артилерійських ударів.

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Крім того, на Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Також, на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Ситуація на півдні - останні новини

Експерти називають окуповані райони Запорізької області основним напрямком українського контрнаступу.

Наразі на Таврійському напрямку триває бойова робота – Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх. Минулої доби втрати ворога вбитими та пораненими на цьому напрямку склали більше двох рот.

Генштаб інформував, що на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у підрозділах російських окупаційних військ на цьому напрямку збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

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