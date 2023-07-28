На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії.

Збройні сили України минулої доби відбили атаки російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, та звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області", - зазначили у Генштабі.

Від ворожих артилерійських обстрілів на цьому напрямку постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області окупанти здійснили невдалу спробу відновлення втраченого положення.

"На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області", - зазначили у Генштабі і додали, що артилерійських обстрілів на цьому напрямку зазнали шість населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка; на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області, а артилерійських і мінометних обстрілів зазнали ще п’ять населених пунктів Харківщини.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники зосереджують свої основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Вони завдали авіаційного удару в районі Новоберислава Херсонської області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", - наголосили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Авіація ЗСУ потужно вдарила по позиціях РФ минулої доби

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 липня, Генштаб ЗСУ зазначив, що авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

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