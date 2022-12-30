Завданням ЗГВ під керівництвом Никифорова стане утримання району навколо Кремінної та Сватового

Російський генерал-лейтенант Євген Никифоров, ймовірно, перебирає на себе командування Західним угрупованням військ (ЗГВ) РФ в Україні.

Про це повідомила у свіжому звіті британська розвідка, зауваживши, що Никифоров стане четвертим командиром угруповання з моменту вторгнення в Україну. Він замінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва, якого було призначено тільки три місяці тому.

У розвідці зазначили, що до цього, як начальник штабу Східної групи військ (СГВ) РФ в перший час вторгнення Никифоров повинен був брати участь у плануванні спроби СГВ і повітряно-десантних військ наступати на Київ з північного заходу через Чорнобиль.

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За даними британської розвідки, наразі завданням ЗГВ є утримання району Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Це свідчить, що Никифоров перебирає важливу оперативну роль у війні.

"Зміни старших російських офіцерів, що продовжуються відображають внутрішні розбіжності з приводу майбутнього ведення війни в міністерстві оборони РФ", - вважають у британській розвідці.

Ситуація в Луганській області

У мережі з'явилася інформація, що Кремінна звільнена від російських загарбників. Пізніше очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував цю інформацію.

За його словами, місто й досі окуповане, і в регіоні тривають досить важкі бої. Варто зазначити, що росіяни захопили Кремінну у квітні.

Українська армія влітку розпочала контрнаступ. В Луганській області від ворога вже звільнили 12 населених пунктів.

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