Місто Кремінна Луганської області продовжує знаходитися під окупацією російських загарбників.
Біля Кремінної та Сватового супротивники мали час замінувати все, і мають там величезну кількість техніки та резервів, тому нашим воїнам дуже важко дається кожен метр, але все одно вони потроху рухаються вперед, розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "Радіо Свобода".
"Була така інформація. що навіть місто Кремінна звільнене, і наші війська туди зайшли. Всі, хто не спілкується з нашими військовими, одразу в ура-патріотичній формі розніс цю інформацію скрізь", - сказав чиновник.
Голова ОВА додав, що там тривають досить важкі бої, і навіть звільнення кількох сотень метрів землі дається дуже тяжко.
"…Всі, хто бувають на передовій і спілкуються з військовими, розуміють, яка ситуація, розуміли, що ця інформація щодо того, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною", - зазначив він.
Варто зазначити, що росіяни у квітні окупували Кремінну.
Ситуація в Луганській області сьогодні - що треба знати
Увечері 27 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що в регіоні росіяни зазнають величезних втрат, і через це зафіксовано збільшення кількості випадків дезертирства в лавах супротивника.
Варто зазначити, що наша армія наприкінці літа пішла в контрнаступ. За офіційними даними, в Луганській області вже деокуповані 12 населених пунктів. Ворог біля низки населених пунктів регіону не раз атакував позиції українських бійців і отримував гідну відсіч.
Загальні втрати Росії в Україні станом на 27 грудня становлять приблизно 103 тисячі 220 окупантів.