На частині Луганської області звільнення навіть кількох сотень метрів землі дається дуже тяжко, зазначив очільник ОВА.

Місто Кремінна Луганської області продовжує знаходитися під окупацією російських загарбників.

Біля Кремінної та Сватового супротивники мали час замінувати все, і мають там величезну кількість техніки та резервів, тому нашим воїнам дуже важко дається кожен метр, але все одно вони потроху рухаються вперед, розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "Радіо Свобода".

"Була така інформація. що навіть місто Кремінна звільнене, і наші війська туди зайшли. Всі, хто не спілкується з нашими військовими, одразу в ура-патріотичній формі розніс цю інформацію скрізь", - сказав чиновник.

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Голова ОВА додав, що там тривають досить важкі бої, і навіть звільнення кількох сотень метрів землі дається дуже тяжко.

"…Всі, хто бувають на передовій і спілкуються з військовими, розуміють, яка ситуація, розуміли, що ця інформація щодо того, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною", - зазначив він.

Варто зазначити, що росіяни у квітні окупували Кремінну.

Ситуація в Луганській області сьогодні - що треба знати

Увечері 27 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що в регіоні росіяни зазнають величезних втрат, і через це зафіксовано збільшення кількості випадків дезертирства в лавах супротивника.

Варто зазначити, що наша армія наприкінці літа пішла в контрнаступ. За офіційними даними, в Луганській області вже деокуповані 12 населених пунктів. Ворог біля низки населених пунктів регіону не раз атакував позиції українських бійців і отримував гідну відсіч.

Загальні втрати Росії в Україні станом на 27 грудня становлять приблизно 103 тисячі 220 окупантів.

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