Речник східного угруповування військ пояснив, що звільнення Кремінної та Сватового дозволить ЗСУ далі рухатися до звільнення Луганської області.

Збройні сили Україні у напрямку Кремінної проводять потужну роботу. Звільнення цього міста і Сватового має важливе значення.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Він прокоментував матеріал від The New York Times про те, що Україна наближається до деокупації Кремінної.

"New York Times дуже авторитетне видання, в них напевне хороші джерела. Проте на цьому напрямку певний час триває потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськості. Поки що ж потрібно запастися терпінням та чекати офіційних повідомлень", - наголосив Череватий.

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Він додав, що переміщення військового командування з Кремінної до Рубіжного є звичайною практикою для окупантів на тлі серії поразок. Речник східного угруповування військ пояснив, що звільнення Кремінної та Сватового дозволить ЗСУ далі рухатися до звільнення Луганської області.

"Також воно має важливе морально-психологічне значення. Окупант оголосив Донецьку і Луганську області частиною РФ, тому коли ми будемо звільняти свої землі, для їхніх шовіністів це буде, по суті, вторгнення на російську сторону. Вони зрозуміють, що це все тимчасово і ми будемо звільняти свою землю", - підсумував Череватий.

Ситуація на Донбасі

Українські воїни ведуть наступ на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. Сьогодні аналітики ISW констатували, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Зокрема, вдалося захопити російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної.

За даними Інституту вивчання війни, російські сили почали підготовку до "рішучих дій" у Луганській області. За спостереженнями ISW, російські війська продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську. Групи десантників, які, раніше працювали в Херсонській області, тепер передислокувалися до Луганської області.

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