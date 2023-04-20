Прикордонний Бєлгород знову страждає від розв'язаної Путіним війни.

У Бєлгороді надвечір четверга стався потужний вибух на перехресті двох жвавих вулиць у центрі міста. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

На місці вибуху утворилася величезна вирва діаметром 20 метрів. Пошкоджено частину найближчого багатоповерхового будинку.

"В одній з квартир виявлено уламки снаряда. Будинок евакуйовано", - пише Baza.

Відео дня

Також постраждали кілька автомобілів. За попередньою інформацією, в результаті того, що сталося, ніхто не постраждав. Причини вибуху поки не озвучувалися.

Ситуація в Бєлгороді - останні новини

Прикордонний Бєлгород регулярно страждає від війни, розв'язаної Кремлем. Так, днями після прильоту невідомого безпілотника тут згоріла електропідстанція. Місто частково залишилося без світла.

Оскільки подібні прильоти в місті і області відбуваються регулярно, влада регіону вирішила скасувати обов'язковий для Росії парад на 9 травня. Бояться, що по учасниках побєдобєсія теж щось прилетить.

Вас також можуть зацікавити новини: