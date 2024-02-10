Тоді українські захисники знищили бункер координаційного центру радіолокаційного контролю росіян.

Удар ЗСУ по аеродрому "Бельбек", який розташований в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, погіршить здатність російських загарбників координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні.

Як повідомляє розвідка Британії, 31 січня, українські воїни знищили бункер координаційного центру радіолокаційного контролю росіян. Відомство проаналізувала наслідки цього для ворога.

За даними британської розвідки, це збільшить навантаження на і без того розтягнутий парк літаків A-50 MAINSTAY, а також на все більш виснажений пул підготовленого персоналу, який здатний керувати повітряними операціями.

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"Російська повітряна доктрина значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як "Бельбек", для координації своїх повітряних сил, особливо винищувачів. Це особливо актуально під час нинішніх бойових дій, коли повітряний простір є конкурентним і стає дедалі складнішим", - додають британці.

На їхню думку, майже напевно, російські пілоти та наземний персонал наразі страждають від бойової втоми, а будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму посилять тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку.

Удар по "Бельбеку" - що відомо

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, внаслідок атаки по "Бельбеку" могли бути уражені щонайменше три ворожі літаки.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти тепер намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску після атаки на аеродром "Бельбек" в Криму.

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