Перевага в повітрі у ворога все одно зберігається, але українська сторона намагається це "максимально вирівняти", зазначила очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Російські окупанти тепер намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску після атаки на аеродром "Бельбек" в Криму, внаслідок якої уражені їхні три літаки.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Очевидно, вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску. Вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок... проте, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше. І підтвердження тому - результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три (літаки - УНІАН) знову", - сказала вона.

Гуменюк додала, що перевага в повітрі у росіян все одно зберігається, але українська сторона намагається це "максимально вирівняти". "Це якраз той самий урок, про який я казала, що вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони собі дозволяли раніше, для них будуть критичними. Крім того, вони суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу зі знищення їхніх безпілотників. Те, що я казала, що вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це не має, тому що ми знаходимо способи протидії", - розповіла речниця.

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Низка вибухів нещодавно пролунали в тимчасово окупованому росіянами Криму - 31 січня було атаковано військовий аеродром "Бельбек", який використовували супротивники. У РФ хвасталися, що збили нібито десятки "українських ракет". Згодом в армії України повідомили, що унаслідок по півострову є успіхи.

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, могли бути уражені щонайменше три ворожі літаки. Відомості про кількість ліквідованої ворожої сили уточнювалися.

У мережі поширили інформацію, що внаслідок удару по "Бельбеку" нібито знищений генерал-лейтенант Олександр Татаренко, який був командиром авіаційної ескадрильї РФ. За словами Наталії Гуменюк, така інформація є ворожим вкидом, щоб спровокувати так звану "помсту".

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