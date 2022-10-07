У британській розвідці припустили, що ЗСУ захопили щонайменше 440 російських основних бойових танків.

Понад половина українського танкового парку складається з захоплених у російських військових машин.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

В огляді зазначається, що переобладнана трофейна російська техніка зараз становить значну частину військової техніки України.

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"Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин з моменту вторгнення. Понад половина українського танкового парку, який зараз перебуває на озброєнні, потенційно складається з захоплених машин" - повідомляється в огляді.

У британській розвідці стверджують, що неспроможність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею в полон свідчить про поганий стан їхньої підготовки і низький рівень бойової дисципліни.

"Зважаючи на те, що російські формування перебувають під сильним тиском у кількох секторах, а війська дедалі більше деморалізуються, Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння" - спрогнозували у Міноборони Британії.

Трофейна російська техніка

Стрімкий прорив України в Харківської області місяць тому призвів до того, що в руки українських воїнів потрапили сотні одиниць російської бронетехніки, оскільки російська армія, залишивши своє важке озброєння і склади з припасами, безладно відступила.

Росіяни також залишили велику кількість артилерійських снарядів радянського зразка, які майже закінчилися в України.

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