У серпні вона передала окупантам 250 тонн насіння соняшника з тогорічного врожаю, яке одразу вивезли до РФ.

На Харківщині затримали фермера-колаборанта, яка передавала окупантам зібраний врожай.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України у Facebook.

"На деокупованій частині Харківщини співробітники СБУ викрили на співпраці з рашистами депутатку від забороненої нині політичної партії "ОПЗЖ". Вона добровільно передавала загарбникам сільськогосподарську продукцію та пальне, а також надавала власні приміщення для розташування військових формувань і техніки держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, жінка є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади.

Так, за даними слідства, фермер домовилася з окупантами про умови ведення нею сільськогосподарської діяльності: 70% зібраного врожаю вона мала віддавати представникам окупаційної влади.

"Натомість окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом. Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої "спілки виробників сільськогосподарської продукції" та санкціонували взяти під своє "зовнішнє управління" активи інших господарств", - наголошується у повідомленні.

СБУ встановила, що у серпні фермер передала окупантам 250 тонн насіння соняшника з тогорічного врожаю, яке одразу вивезли до РФ. Водночас співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади.

У рамках кримінального провадження, яке розслідується слідчими СБУ, депутатці-фермерші повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.

Колаборанти на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Державному бюро розслідувань повідомили, що на деокупованій території Харківської області відкрито 67 проваджень щодо зрадників і колаборантів, 33 повідомлено про підозру і 9 осіб вже затримані. Загалом вУкраїні поліцейські відкрили 1 тис. 358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з російськими окупантами.

Нещодавно стало відомо, що на Харківщині зловили бойовика "ЛНР", якого переховував місцевий мешканець.

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