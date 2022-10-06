Росія також залишила українським захисникам велику кількість артилерійських снарядів радянського зразка.

Стрімкий прорив України в Харківської області місяць тому призвів до того, що в руки українських воїнів потрапили сотні одиниць російської бронетехніки, оскільки російська армія, залишивши своє важке озброєння і склади з припасами, безладно відступила.

Про те йдеться в матеріал The Wall Street Journal.

Росія також залишила велику кількість артилерійських снарядів радянського зразка, які майже закінчилися в Україні.

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Начальник штабу українського артилерійського дивізіону на Харківському фронті розповів журналістам, що в його підрозділі тепер є чотири нещодавно захоплені російські самохідні гаубиці 2С19 "Мста" калібру 152 мм, а також знаряддя американського виробництва, тепер у них також є і багато боєприпасів радянського калібру.

"У росіян більше немає переваги у вогневій потужності. Ми розбили всі їхні артилерійські частини перед переходом в наступ, а потім почали просуватися вперед так швидко, що вони навіть не встигли заправитися і завантажити свої танки", — розповів офіцер. "Вони просто втекли і кинули все".

У поєднанні зі зброєю, захопленою під час відступу Росії з Києва та інших частин Північної України в квітні, ці недавні успіхи перетворили Москву в безумовно найбільшого постачальника важких озброєнь для України, значно випереджаючи США або інших союзників за чистою кількістю, згідно аналітики розвідки з відкритим вихідним кодом. Однак західна зброя, як правило, більш досконала й точна.

Україна захопила 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню, зазначає розвідувальна консалтингова фірма. Реальне число, ймовірно, вище, так як не кожне захоплене обладнання знімається на відео.

Росія також захопила українську зброю, в основному в перші дні війни, коли вона захопила частину країни. За підрахунками фахівців, з лютого Росія захопила 109 українських танків, 15 САУ і 63 БМП.

Ситуація на Харківщині: контрнаступ ЗСУ

На початку вересня Збройні Сили України почали активно звільняти від окупантів населені пункти Харківської області, які ворог захопив на початку повномасштабного вторгнення.

Станом на середину місяця було звільнено близько 300 населених пунктів, в Міноборони повідомляли, що операція триватиме до повного звільнення Харківської області.

У звільнених населених пунктах на Харківщині виявили численні катівні, де російські військові знущалися над українцями, і масові поховання з сотнями загиблих.

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