Серед знайденого є танк, БМП, БМД і БТР.

Російські військові покинули на півдні України чимало справної техніки. ЗСУ перевели її до свого складу.

Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь у Facebook.

Серед знайденого є танк, БМП, БМД і БТР.

"Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкінського району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д", - інформують в ОК.

Трофейні засоби як жест доброї волі переведено до складу Збройних Сил України, повідомили в командуванні.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська і важких боїв за Сєвєродонецьк окупанти взяли нібито "оперативну паузу".

Російські війська хочуть встановити остаточний контроль над Луганщиною й оточити ЗСУ в Донецькій області. Проте, як зазначив глава Луганської ОВА, наразі спроби "дотиснути" область у противника безуспішні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах українських міст. Тоді як ЗСУ протягом останніх кількох днів атакували, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, близько 30 цілей - складів з боєприпасами окупантів на сході й півдні.

Станом на 11 липня у боях з ЗСУ знищено вже 37 400 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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