Британські аналітики зазначили, що РФ доклала величезних зусиль до зведення цих оборонних споруд і розповіли для чого.

Останнім часом російські окупаційні війська продовжили вдосконалювати широку лінійну оборону у Запорізькій області. За цей район відповідає Південне угруповання військ (ПУВ) РФ.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки. Там відзначили, що до теперішнього часу російські війська завершили створення трьох рубежів оборонних зон приблизно на 120 км в цьому секторі.

"Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної, більш складної оборони. Кожна зона знаходиться на відстані 10-20 км одна за одною", - розкрили подробиці британські аналітики.

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У британській розвідці зазначили, що РФ доклала великих зусиль до цих оборонних споруд, "тому що переконана, що Україна розглядає можливість нападу на місто Мелітополь".

"Оборона потенційно може бути серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається неясним, чи може ПУВ зараз зібрати ці ресурси", - підсумували в британській розвідці.

Ситуація в Мелітополі

Місто перебуває в російській окупації з 1 березня 2022 року. При цьому в Мелітополі є сильний рух опору окупантам. У місті постійно вибухають російські бази. Зокрема, 9 квітня мер міста Іван Федоров повідомив, що за два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено понад 15 військових базувань російських загарбників.

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