Зокрема, на території Мелітополя було знищено сім місць складування ворожої техніки та боєприпасів.

За два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено понад 15 військових баз російських загарбників.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, сім із них знищені на території Мелітополя.

"Найчастіше - ворог не зміг слідкувати за технікою безпеки на нашому Мелітопольському аеродромі, куди він спочатку протягом трьох днів звозив своє військове обладнання, боєприпаси, а потім це все вибухнуло. Така ж ситуація відбувалась і на території Мелітопольського депо, де ворог спочатку розмістив свою базу з ремонту військової техніки, потім - базу зі сховища пального як для війської техніки, так і для залізничного транспорту. І все це за останні два тижні кілька разів вибухало", - розповів Федоров.

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За його словами, після вибухів в депо на зв'язок з українською стороною почали виходити колаборанти і розповідати, хто керує тепловозами, хто - електровозами з доставки військової техніки та боєприпасів.

Війна в Україні - вибухи в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі активно діють сили спротиву, там майже щодня організовують підриви колаборантів, російських військових та ворожої техніки.

3 квітня у Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Максима Зубарєва, який очолював так звану Якимівську "адміністрацію".

Зокрема, 5 квітня у місті пролунав вибух, до цього місцеві помітили там скупчення ворожої техніки. Згодом стало відомо, що вибухала ворожа база окупантів в районі захопленого аеродрому. Вночі 6 квітня в районі аеродрому також пролунали вибухи. Увечері цього ж дня в Мелітополі та Мелітопольському районі знову пролунали кілька вибухів.

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