За два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено понад 15 військових баз російських загарбників.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, сім із них знищені на території Мелітополя.
"Найчастіше - ворог не зміг слідкувати за технікою безпеки на нашому Мелітопольському аеродромі, куди він спочатку протягом трьох днів звозив своє військове обладнання, боєприпаси, а потім це все вибухнуло. Така ж ситуація відбувалась і на території Мелітопольського депо, де ворог спочатку розмістив свою базу з ремонту військової техніки, потім - базу зі сховища пального як для війської техніки, так і для залізничного транспорту. І все це за останні два тижні кілька разів вибухало", - розповів Федоров.
За його словами, після вибухів в депо на зв'язок з українською стороною почали виходити колаборанти і розповідати, хто керує тепловозами, хто - електровозами з доставки військової техніки та боєприпасів.
Війна в Україні - вибухи в Мелітополі
Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі активно діють сили спротиву, там майже щодня організовують підриви колаборантів, російських військових та ворожої техніки.
3 квітня у Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Максима Зубарєва, який очолював так звану Якимівську "адміністрацію".
Зокрема, 5 квітня у місті пролунав вибух, до цього місцеві помітили там скупчення ворожої техніки. Згодом стало відомо, що вибухала ворожа база окупантів в районі захопленого аеродрому. Вночі 6 квітня в районі аеродрому також пролунали вибухи. Увечері цього ж дня в Мелітополі та Мелітопольському районі знову пролунали кілька вибухів.