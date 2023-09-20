Росіяни утримують залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13.

Російські окупанти поки що контролюють залізницю біля Кліщіївки, але їхня оборона в Бахмуті ослаблена. В свою чергу ЗСУ підходять до дороги, якою проходть постачання до Бахмута з півдня.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки. Аналітики британської розвідки зауважили, що нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута в Запорізьку область послабила російську оборону в цьому районі.

Аналітики нагадали, що ЗСУ 15 вересня взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що в 8 км на південь від міста Бахмут, і цей тактичний успіх наблизив їх до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання у окупантів. Але росіяни утримують залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти.

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Ситуація на Донбасі

Російські окупанти намагалися атакувати на декількох напрямках фронту. За минулу добу сталося 24 бойових зіткнення. А в Інституті з вивчення війни повідомили, що російська пропаганда заявила про контратаки окупантів поблизу Курдюмівки та Кліщіївки, де вони нібито закріпилися. Однак ISW не побачив візуального підтвердження того, що російські війська зберігають позиції в Кліщіївці.

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