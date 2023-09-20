В Інституті зазначили, що окупанти перебільшують свої досягнення в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

На рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна російські окупанти продовжили наступальні дії, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що російські воєнкори заявляють нібито росіяни продовжують чинити тиск на ЗСУ на північний схід від Куп'янська і на східному березі річки Оскіл на захід від Сватового, але як саме вони це роблять не уточнив.

Також в Інституті зазначили, що за даними українського МВС, російський авіаудар зруйнував міст через річку Оскіл в Куп'янську, ймовірно, для того, щоб перешкодити українським зусиллям з постачання через річку. Однак ЗСУ зберігають контроль над низкою інших мостів через Оскіл.

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У ISW також повідомили, що в районі Райгородки та Надії біля Сватового на геолокаційних кадрах помічено діючий підрозділ 15-ї мотострілецької бригади РФ (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ).

Щодо ситуації в районі Бахмута в Інституті зазначили, що російська пропаганда заявила про контратаки окупантів поблизу Курдюмівки та Кліщіївки, де, вони нібито закріпилися. Однак ISW не побачив візуального підтвердження того, що російські війська зберігають позиції в Кліщіївці.

Крім того, аналітики повідомили, що російські війська продовжили обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк, але не домоглися будь-яких успіхів.

Війна в Україні: Новини

Російський окупанти намагалися атакувати на декількох напрямках фронту. За минулу добу сталося 24 бойових зіткнення.

А в Інституті з вивчення війни відзначили, що в Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ серйозно збільшилися втрати окупантів.

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