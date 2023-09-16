На сході найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку.

Наразі тривають наступальні дії на півдні від Бахмута, противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. За її словами, на сході найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку.

"Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог прагне витіснити наші війська з займаних позиції. Але йому це не вдається", - заявила Маляр.

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Вона зазначила, що як на Авдіївському, так і Мар’їнському напрямках ЗСУ, попри наступальні дії ворога, утримують позиції та проводять штурмові дії.

На Мелітопольському напрямку, як поінформувала Маляр, Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій, мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах.

"На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника", - розповіла заступник міністра.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, усі знищено засобами протиповітряної оборони України.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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