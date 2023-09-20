Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав.

Російські окупанти намагалися атакувати на кількох напрямках фронту. Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, ворог завдав дев’ять ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали 24 населених пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів цих самих областей, окрім перших двох.

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Зазначається, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки ворога в районі Ягідного Донецької області.

"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

"На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", - йдеться у повідомленні.

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають російським окупантам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Херсонському напрямку українські війська продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області", - повідомили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку загальні втрати російських окупантів за добу, зокрема знищеними та пораненими, склали понад 300 осіб. Також знищено було 31 одиницю ворожої військової техніки.

Аналітики "Інституту з вивчення війни" (ISW) зауважили, що у Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ суттєво зросли втрати російських окупантів. Ворог, судячи з усього, міг зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту.

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