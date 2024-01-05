Окупанти змогли закріпити успіхи навколо Мар'їнки.

В Україні минулого тижня наземні бої, як і раніше, характеризувались або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним просуванням окупантів на ключових ділянках.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter, на півночі, в районі Куп'янська, західна група військ РФ продовжує проводити великомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію.

Водночас на півночі Донецької області Збройні сили України зберегли стабільну лінію фронту перед невеликими атаками загарбників в районі Бахмута.

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За даними британців, продовжуються активні бої за Авдіївку. Ворогу вдалось закріпити успіхи, досягнуті наприкінці грудня 2023 року навколо Мар'їнки, де вони просунулися до західної околиці міста після дев'яти років боїв у цьому районі.

"На півдні України російські повітряно-десантні війська, швидше за все, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки", - додали у Міноборони Британії.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби на фронті між ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 59 бойових зіткнень.

Як пише The Telegraph, Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки РФ посилює бомбардування регіону.

За даними The Economist, цього року головним напрямком воєнних зусиль України стане Крим, тоді як лінія фронту на материку майже не зміниться.

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