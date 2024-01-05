Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на шести напрямках.

Протягом минулої доби, 4 січня, на фронті між ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 59 бойових зіткнень

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог здійснив 4 безуспішних атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати спроби ворога оточити Авдіївку.

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"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області", - додали у відомстві.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують окупантів неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбили 7 атак. Ще 8 безуспішних атак ворога відбулось на Запорізькому напрямку в районі Роботиного та північно-західніше Вербового.

"На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - розповіли у Генштабі.

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Вчора командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що окупантам на Бахмутському напрямку важливо повернути всі втрачені позиції, які відбили ЗСУ, та зайняти плацдарм для штурму Часового Яру.

На Таврійському напрямку російські окупанти активізувалися та збільшили кількість своїх снайперів. Крім того, кількість боєзіткнень збільшилась майже вдвічі.

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