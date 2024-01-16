Кабмін дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати співробітників від мобілізації без обмежень.

16 січня Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу – тепер підприємства ОПК зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, уряд вніс зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, які Мінстратегпром визначив критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

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незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності", - зазначив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва.

Зазначається, що це рішення є спільною позицією Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.

Бронювання від мобілізації в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні є законопроект, мобілізація в якому передбачена з 25 років. Крім того, в нашій країні пропонують звільнити від служби чоловіків, які можуть платити високі податки.

8 січня стало відомо, що в Офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків.

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