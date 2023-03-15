Підозрюваному вже обрали запобіжний захід, зазначили у Бюро економічної безпеки.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії, який організував постачання бронежилетів неналежної якості, у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн.

Як повідомили у БЕБ, неякісні бронежилети призначалися для однієї з військових частин Закарпатської області. "Директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів. Відповідно до умов договору керівник організував постачання засобів захисту, які за документами мали відповідати 4 класу захисту", - йдеться у повідомленні.

Згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, встановлено, що згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ.

Відео дня

У БЕБ підкреслили, що, переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів.

Внаслідок злочинних дій керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України, на загальну суму 5,9 млн грн.

За результатами отримання додаткових доказів керівнику підприємства повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) бюджетних коштів.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Новини про армію - що треба знати

Наприкінці січня ЗМІ дізналися, що Міністерство оборони України закуповує продукти для військових у рази за вищою ціною, ніж у магазинах Києва.

Пізніше у Національному антикорупційному бюро повідомили, що ще до розголосу у ЗМІ розпочали розслідування щодо закупівлі продуктів для воїнів. Правоохоронці перевіряли закупівлі на понад 13 млрд грн.

Потім звільнили заступника очільника Міноборони В’ячеслава Шаповалова та очільника Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Вас також можуть зацікавити новини: