Контракт на понад 13 мільярдів Міноборони уклало з ТОВ "Актив компані" зі статутним капіталом у тисячу гривень.

Міністерство оборони закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах Києва.

Про це йдеться у розслідуванні засновника проекту "Наші гроші" Юрія Ніколова на основі копії угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Документи свідчать про те, що Міноборони погодило закупівлю продуктів харчування для воїнів за цінами, які у кілька разів переважають ціни мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі столиці.

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Серед законтрактованого:

яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку;

картоплю по 22 грн за кілограм, коли роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн;

куряче стегно по 120 грн за кілограм, а в магазині — 80 грн.

Це лише роздрібні ціни, а гуртові ще нижчі. В Міноборони журналістські запити щодо цієї угоди проігнорували.

До вторгнення, у 2021 році, ціни в контракті на харчування бійців у цих же областях були такі: яйця по 3,6–3,9 грн за штуку, картопля - 10,56 грн, куряче стегно - 67 грн за кілограм. Як зазначає журналіст, навіть якщо зважити на інфляцію, все одно різниця вражає, бо зростання цін за рік становило 26,6%, а не 266. Коли взяти до уваги аномальне подорожчання яєць за рік на 99%, то цьогоріч вони мали би коштувати максимум 8 грн за штуку, а не 17.

"Так, пильний читач зауважить, що у договорі мова не лише про закупівлю, а й про надання послуг харчування. Може тому й дорожче? Ні, якщо ви зануритеся у документ, то побачите, що послуги там дійсно є як окрема стаття видатків у 30 млн грн, тобто 0,2% від загальної суми контракту, навіть не 2% і точно не два рази", - йдеться у розслідуванні.

Контракт на понад 13 мільярдів Міноборони уклало з ТОВ "Актив компані" зі статутним капіталом у тисячу гривень. У 2021 році свідоцтво платника ПДВ цієї компанії анулювали через відсутність поставок і ненадання декларацій.

Понад три роки тому ця компанія стала фігуранткою кримінального провадження за надання підробленого акту для участі в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби.

"Тобто "Актив компані", найшвидше, є "прокладкою", створеною професіоналами сфери постачання харчів для військових. Ця компанія вже мала дрібні держзамовлення у попередні роки, однак її зірка засяяла лише зараз, коли інформацію про закупівлі Міноборони повністю приховали у Prozorro", - зазначається у матеріалі.

Скандальні угоди, пов'язані з військовими

Раніше СБУ розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги в Черкасах. Недобросовісні посадовці планували реалізувати понад 1 тисячу бронежилетів, які були призначені для Збройних сил України.

Загальна сума за незаконний продаж спорядження могла перевищити 12 мільйонів гривень. Бронежилети намагалися продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

У компанії "Венето" прокоментували скандальну ситуацію із продажем бронежилетів індивідуального захисту - кажуть, що близько тисячі бронежилетів, які опинилися у мережі супермаркетів, не є гуманітарною допомогою. При передачі бронежилетів нібито сталася помилка, через що у продажу опинилася продукція громадської організації.

Згодом викрили схему постачання неякісних харчів для військовизх. Господарський суд Львівської області задовольнив позов Міністерства оборони, оштрафувавши приватне підприємство за постачання у військові частини неякісних харчових продуктів.

З комерційного підприємства вирахують 1,9 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов укладеного з оборонним відомством договору.

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