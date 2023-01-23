Слідство перевіряє закупівлі Міністерства оборони України на понад 10 млрд гривень.

Національне антикорупційне бюро України ще до розголосу в засобах масової інфомрації розпочало розслідування щодо того, що Міноборони закуповує продукти для військових за нібито завищеними цінами.

Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, з-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства.

Скандал в Міноборони України через закупівлю продуктів військовим - що повідомлялося

Як повідомляло видання "Дзеркало тижня", Міністерство оборони підписало угоду на 13 мільярдів із фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень. Це видання зазначало, що для угод Міноборони було створено фірму-"прокладку".

ЗМІ повідомило, що має у розпорядженні угоду Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Сума контракту становить 13,16 мільярда гривень.

23 січня міністр оборони України Олексій Резніков спростував, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

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