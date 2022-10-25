Каріукі назвав засідання Радбезу ООН, яке провели на запит Росії, "гаянням часу".

Заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що під час засідання Радбезу ООН його учасники "не побачили і не почули жодних нових доказів", які б підтверджували "явно брехливі звинувачення Росії" про створення "брудної бомби" в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Це суто російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона повинна припинитися", – наголосив Каріукі.

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Він також назвав засідання Радбезу ООН 25 жовтня, яке провели на запит Росії, "гаянням часу".

Під час засідання Радбез ООН розглядав звинувачення Росії на адресу України щодо створення "брудної бомби". Росія стверджувала, що Київ доручив двом ядерним установам створити "брудну бомбу", утім не надала жодних доказів на підтвердження таких слів.

"Ми цілком задоволені засіданням, тому що ми підвищили рівень обізнаності. Я не проти того, що люди говоритимуть, що Росія кричить "Вовк!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка загрожує потенційно всій Землі", – сказав журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

Водночас на питання про те, які докази на підтвердження свої звинувачень має Росія, Полянський заявив, що це розвідувальна інформація, яка була надана західним колегам із "необхідним рівнем допуску".

Фейк РФ про виготовлення "брудної бомби" в Україні

23 жовтня Росія почала поширюавти фейк про те, що в Україні нібито готуються до застосувавання "брудної бомби".

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Кремль активізував інформаційну операцію зі звинувачення України у підготовці обстрілу з використанням "брудної бомби" під "чужим прапором".

Водночас офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що Росія зіткнеться з наслідками у випадку використання ядерної зброї чи "брудної бомби" проти України. Він додав, що застосування Росією "брудної бомби" стало би ще одним прикладом жорстокості диктатора Путіна.

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