Аналітики також розповіли, чи готові в Росії до переговорів з Україною щодо припинення війни.

Кремль активізував інформаційну операцію зі звинувачення України у підготовці обстрілу з використанням "брудної бомби" під "чужим прапором".

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 24 жовтня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов подзвонив своїм колегам із Великої Британії та США щодо "ситуації, пов’язаної з можливим використанням Україною брудної бомби". Цього ж дня командувач силами радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кириллов провів тривалий брифінг, звинувативши Україну у нібито плануванні використання брудної бомби під фальшивим прапором, щоб звинуватити Росію в підриві ядерної зброї малої потужності в Україні.

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Раніше, 23 жовтня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив аналогічні дзвінки зі своїми колегами зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Туреччини, нагадують в ISW.

Аналітики зазначають, що російські військові блогери посилюють цю інформаційну операцію.

Чи готовий Кремль до переговорів

Тим часом, у ISW із посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова зазначають, що спроба анексії російським диктатором Володимиром Путіним чотирьох українських областей 30 вересня "спричинила розкол у Кремлі", який може посилитися, коли Україна звільнить нові території.

"Кремлівські еліти здебільшого не підтримали рішення Путіна анексувати Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, що спонукало багатьох офіційних осіб з РФ зв'язатися зі своїми західними колегами, щоб висловити свою незацікавленість у продовженні війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

На тлі того, що деякі чиновники Кремля почали виступати перед західними колегами за переговори з Україною, російське військово-політичне командування планувало ракетні удари, щоб залякати українців й схилити їх до переговорів.

"Ці спостереження підвищують імовірність того, що натяки інсайдерів на готовність Кремля до серйозних переговорів можуть не відображати власні погляди Путіна чи будь-які рішення, які він ухвалив, а натомість можуть бути частиною зусиль тих, хто програв внутрішні суперечки з ним, щоб переконати Захід і Україну піти на поступки, сподіваючись привернути його до своєї точки зору", - зазначають аналітики ISW.

Ядерні погрози РФ: "брудна бомба"

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ майже синхронно почали поширювати новину про нібито підготовку Україною теракту із застосуванням "брудної" бомби. Вони зазначають, що українська влада нібито поставила перед дослідниками завдання виготовити ту саму "брудну бомбу".

"Брудна бомба" - зброя, котра поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. Її метою є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом, перш за все задля ускладнення перебування в цій зоні цивільних осіб. "Брудна бомба" не є ядерною зброєю, адже в останній ефект вибуху створюється за рахунок виділення ядерної енергії, що призводить до значно більших руйнувань і завданої шкоди.

Голови зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції і США відкинули хибні звинувачення Росії про те, що нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу".

А головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний запевнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерала Марка Мілі, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією.

Тим часом, існують реальні ризики застосування "брудної бомби" Росією, а попередні "вкиди" російських пропагандистів можуть бути інформаційною підготовкою до цього злочину. Раніше Путін і його оточення неодноразово погрожували застосувати проти України тактичну ядерну зброю; їхній ядерний шантаж вийшов на новий рівень "ескалації" після чергових поразок військових РФ на полі бою.

Переговори з Росією

Україна відмовилася вести дипломатичні переговори з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, а 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів його в дію.

За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, ракетний терор України 10 жовтня — це спроба схилити нашу державу до переговорів.

Пізніше Зеленський розповів, що за вісім днів Росія зруйнувала 30% електростанцій в країні. Після такого військового злочину для можливості переговорів з режимом Путіна "не залишилося місця". 22 жовтня Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити.

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