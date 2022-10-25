Застосування Росією "брудної бомби" стало б ще одним прикладом жорстокості диктатора Путіна.

Росія зіткнеться з наслідками у випадку використання ядерної зброї чи "брудної бомби" проти України.

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він нагадав, що США уже попереджали росіян про серйозні наслідки, які можуть виникнути внаслідок їхнього застосування ядерної зброї.

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"Для Росії будуть наслідки, незалежно від того, чи вона застосує брудну бомбу або ядерну бомбу. Ми дуже чітко про це заявили", - повідомив Прайс.

Представник Держдепу додав, що застосування Росією "брудної бомби" стало б ще одним прикладом жорстокості диктатора Путіна.

"Ми відкидаємо свідомо неправдиве твердження про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території", - сказав Прайс.

Він також застеріг Росію від спроби використати це звинувачення як привід для ескалації.

Ядерні погрози РФ: "брудна бомба"

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати новину про нібито підготовку Україною теракту із застосуванням "брудної бомби". Вони зазначають, що українська влада нібито поставила перед дослідниками завдання виготовити ту саму "брудну бомбу".

У той же день міністр оборони РФ Сергій Шойгу у розмові зі своїми колегами з Туреччини, Британії та Франції також намагався звинуватити Україну у підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби". Однак , як завжди, жодних доказів виготовлення Україною "брудної бомби" Росія не навела.

"Брудна бомба" - це зброя, котра поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. Її метою є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом, перш за все задля ускладнення перебування в цій зоні цивільних осіб. "Брудна бомба" не відноситься до ядерної зброї, адже в останній ефект вибуху створюється за рахунок виділення ядерної енергії, що призводить до значно більших руйнувань і завданої шкоди. Поки що випадків застосування "брудної бомби" в історії не зафіксовано.

Голови зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції і США відкинули хибні звинувачення Росії про те, що нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу".

А головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний запевнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерала Марка Мілі, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією.

Тим часом, існують реальні ризики застосування "брудної бомби" Росією, а попередні "вкиди" російських пропагандистів можуть бути інформаційною підготовкою до цього злочину. Раніше Путін і його оточення вже неодноразово погрожували застосувати проти України тактичну ядерну зброю. Їхній ядерний шантаж вийшов на новий рівень "ескалації" після чергових поразок військових РФ на полі бою.

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