Жодного ворога непокараним не буде залишено, наголосив президент.

Україна готує активні дії, що наближатимуть перемогу.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, сьогодні вже 400 днів української оборони з часу повномасштабної агресії Росії.

"Чотириста днів нашої оборони від повномасштабної агресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом – кожен, хто боровся й бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість", - сказав глава держави.

Відео дня

Зеленський зазначив, що Україна пройшла найстрашніші дні лютого 2022 року, витримали цю зиму. При цьому нагадав, що пройдено минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь оборони України, а минулого літа й восени довели, що весняне звільнення північних областей не було випадковістю. За його словами, під час битви за Київ, Чернігів, за Сумщину, а також повернення районів Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом здійснено завдяки героїзму українців, який світові не забути.

"Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги", - наголосив президент.

За його словами, сила України і у підтримці, оскільки при добрих намірах "світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме". Він подякував всім у світі, хто з Україною, хто поділяє українське тлумачення свободи, хто підтримує прагнення до справедливості, хто має впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах – людяності, поваги й миру.

"Ось чому Україна переможе. Бо свобода й справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти", - підкреслив Зеленський.

Президент подякував всім українським солдатам і матросам, усім сержантам і старшинам, офіцерам і генералам, захисникам, які тримають фронт, а також тим, хто дбає про українських хоробрих воїнів.

"Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього", - зазначив він.

Зеленський розповів, що цей день, як і будь-який із чотирьохсот, був у нього максимально активним.

"На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації. Зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера – до австрійського парламенту. І дякую Австрії за те, що Україну почуто", - зазначив він.

Також президент повідомив, що мав продуктивну зустрічіз делегацією німецького оборонного концерну Rheinmetall. При цьому він подякував партнерам за готовність співпрацювати з Україною ще змістовніше.

Війна в Україні - останні новини

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що уже найближчими місяцями українська армія може бути активніша на передовій.

На вступ до бригад "Гвардії наступу" надійшло 35 тис. заявок. З них понад 16 тис. до підрозділів, які входять до складу Національної гвардії.

31 березня на платформі з онлайн-навчання Prometheus стартує безкоштовний курс "БАЗА: Сучасна військова підготовка", який дає основні знання з військової справи.