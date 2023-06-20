Голова української розвідки вважає, що цей конфлікт цілком реальний, а не внутрішній російський фейк.

Генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оцінив ситуацію в оточенні президента РФ Володимира Путіна.

В ефірі інформаційного телемарафону він прокоментував питання, чи насправді існує конфлікт між очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та керівництвом Міноборони РФ або це просто внутрішній російський фейк та гра на публіку.

"Я це ніяк не назву грою на публіку і фейком – це абсолютно не туди. Це конфлікт цілком реальний і вони його, в принципі, не приховують", - акцентував Буданов.

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Він пояснив, що керівник ПВК "Вагнер" Пригожин говорить більше правди, ніж військове керівництво РФ про війну.

"Я б сказав так, чому це так ріже око, на мій погляд особистий. Тому що Пригожин, подобається чи не подобається це зараз, в принципі, не має значення, він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже не правду", - підкреслив Буданов.

Він додав, що російський Міноборони та генштаб постійно заявляють, що "усе добре і вони перемагають", кудись рухаються і погрожують всіх стерти в радіоактивний попіл.

"Пригожин же каже навпаки, подивіться навкруги. Це точно не переможна війна, тут в принципі, вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим. Що робити взагалі, військо не розуміє, воно не обучене, зараз вже пішов шостий склад бригад, які беруть участь у війні. Тому це фейком не назвеш", - наголосив Буданов.

Керівник ГУР констатував, що конфлікт між Пригожиним та військовим керівництвом РФ це справжня битва, але вона відбувається у стані ворога.

"Просто зустрічний бій правди з неправдою. Хоча і перше, і друге, абсолютно цілком працює на Російську Федерацію. Це теж треба пам’ятати", - підсумував Буданов.

Конфлікт Пригожина та Міноборони РФ

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підриває довіру до Міноборони РФ і у нього назріває конфлікт з Кремлем. Як зазначають аналітики, Пригожин продовжує робити "вкиди" в інформаційний простір, які підривають довіру до Міноборони РФ та Путіна.

Нещодавно Пригожин "послав" Шойгу через пропозицію про включення ПВК до складу регулярної армії. Він заявив, що "вагнерівці" не підписуватимуть контракти з Міноборони РФ.

20 червня в огляді аналітиків британської розвідки зазначалося, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знову влаштував перепалку з Міноборони РФ. Він заявив, що очікує відповіді від російського військового відомства щодо "контракту" власної розробки, який він передав туди три дні тому.

Такі дії послідували за ультиматумом міноборони РФ, поставленим "Вагнеру" та іншим "добровольчим формуванням", про укладення контрактів до 1 липня.

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