Аналітики зазначили, що в Міноборони вважають, що для припирань з ватажком "Вагнера" зараз явно не вдалий час.

Ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин заявив, що очікує відповіді від російського Міноборони щодо "контракту" власної розробки, який він передав туди три дні тому.

Про це йдеться в огляді британської розвідки. Аналітики зазначили, що дії і заяви Пригожина послідували за ультиматумом міноборони РФ, поставленим "Вагнеру" та іншим "добровольчим формуванням", про укладення контрактів до 1 липня.

"Хоча зміст документа Пригожина не було оприлюднено, акт його вручення піднімає ставки і, досить ймовірно, є ще однією навмисною спробою підірвати авторитет офіційної військової влади", - вважають в британській розвідці.

Аналітики зауважили, що тон Пригожина щодо Міноборони РФ став однозначно конфронтаційним і там майже напевно вважають це вкрай несвоєчасним, оскільки зараз російським військам потрібно протистояти українському контрнаступу.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і війна в Україні

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав Пригожина "сталкером, який почав перерозподіл політичних еліт в РФ". На його думку, діяльність Євгенія Пригожина зрештою може призвести до громадянської війни в РФ.

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів, що після закінчення контракту додому вирушили вже 32 тис. раніше засуджених "вагнерівців".

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