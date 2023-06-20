Ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин заявив, що очікує відповіді від російського Міноборони щодо "контракту" власної розробки, який він передав туди три дні тому.
Про це йдеться в огляді британської розвідки. Аналітики зазначили, що дії і заяви Пригожина послідували за ультиматумом міноборони РФ, поставленим "Вагнеру" та іншим "добровольчим формуванням", про укладення контрактів до 1 липня.
"Хоча зміст документа Пригожина не було оприлюднено, акт його вручення піднімає ставки і, досить ймовірно, є ще однією навмисною спробою підірвати авторитет офіційної військової влади", - вважають в британській розвідці.
Аналітики зауважили, що тон Пригожина щодо Міноборони РФ став однозначно конфронтаційним і там майже напевно вважають це вкрай несвоєчасним, оскільки зараз російським військам потрібно протистояти українському контрнаступу.
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і війна в Україні
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав Пригожина "сталкером, який почав перерозподіл політичних еліт в РФ". На його думку, діяльність Євгенія Пригожина зрештою може призвести до громадянської війни в РФ.
Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів, що після закінчення контракту додому вирушили вже 32 тис. раніше засуджених "вагнерівців".