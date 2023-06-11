Ватажок ПВК "Вагнер" заявив про погане керівництво в російському Міноборони.

Ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин жорстко відповів Міністру оборони РФ Сергію Шойгу на рахунок включення ПВК до складу регулярної армії. Він заявив, що "вагнерівці" не підписуватимуть контракти з Міноборони РФ.

"Ті накази і укази, які формує Шойгу, вони поширюються на співробітників Міністерства оборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не підписуватиме жодних контрактів з Шойгу. ПВК "Вагнер" органічно вбудована в загальну систему, ПВК "Вагнер" узгоджує свої дії з генералами праворуч, ліворуч, з командирами підрозділів, має глибокий досвід і є високоефективною структурою", - заявив Пригожин.

При цьому він в черговий раз поставив під сумнів професіоналізм армії Росії, заявивши, що "Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями".

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"Тому те, що він напише укази або накази, це поширюється виключно на Міністерство оборони і на тих, хто знаходиться в рамках Міністерства оборони. Те, що може статися після цього наказу – нам не будуть давати озброєння і боєприпаси – розберемося, як то кажуть, коли грім вдарить, прибіжать і принесуть озброєння і боєприпаси з проханням "допоможіть", - пригрозив головний "вагнерівець".

Водночас він вказав, що ПВК "Вагнер" підпорядковується інтересам РФ і верховному Головнокомандувачу, а на фронті погодить всі свої дії і виконує завдання, поставлені генералом армії Суровікіним, що і забезпечувало "успіх" всіх операцій.

На такий випад Пригожина на адресу Шойгу відреагував бойовик Ігор Стрєлков-Гіркін. Він охрестив ситуацію, що склалася нічим іншим, як військовим заколотом.

Війна в Україні - наказ Шойгу щодо ПВК

Глава Міноборони Російської Федерації Сергій Шойгу зобов'язав найманців ПВК "Вагнер" укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Це нібито необхідно для набуття добровольчими загонами "правого статусу" .

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