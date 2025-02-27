Ця війна згубна для росіян так само, як і для українців, вважає він.

Цілі Російської Федерації в війні проти України лишаються незмінними, вони від них не відмовилися і говорять про це публічно.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" сказав Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. "Їхній верховний лідер каже, що цілі спеціальної воєнної операції мають бути досягнуті. Правильно сказали: "Київ за три дні" перетворилося на третю річницю повномасштабного вторгнення. Тож, вочевидь, як-то кажуть, щось "пішло не так", - додав він.

Говорячи про стан російського війська, начальник ГУР зазначив, що професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, а далі Росія воює мобілізованими:

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"Хоча формально вони всі - контрактники, але підхід - той самий, тобто людину забирають, максимум два тижні - і вона на фронті. Вони воюють суто чисельністю".

На запитання, як росіяни прагнуть досягнути своїх цілей, якщо, маючи тоді професійну армію, не могли досягти мінімальних цілей, яких хотіли, і досі не взяли Донбас, Буданов зауважив: "Подивіться на мапу, яка була 21 лютого 2022-го, і яка сьогодні, - сказати, що вони нічого не досягли, - це неправда".

Він додав, що росіяни рухаються вперед, але це абсолютно не ті темпи, на які вони розраховували. "Так, по більшості ділянок їх вдалося зупинити, перманентно на певних ділянках вони мають успіх. Тож вони правильно розуміють, що ця війна згубна для них так само, як і для нас, проте в них є потенціал для того, щоб рухатися далі", - сказав очільник ГУР.

Говорячи про те, на скільки цього потенціалу вистачить, адже це доволі затратно щодо особового складу та техніки, Буданов наголосив, що це взагалі дуже дорога війна.

"День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, - це величезні кошти. Щодо людського потенціалу, знову ж таки не треба себе обманювати, потенціал, мобілізаційний ресурс Російської Федерації розрахунково дасть їм змогу рухатися далі", - зауважив він і додав, що темпи та кількість жертв, - "так, вони не можуть це не враховувати, і вони це враховують".

Крім того, на запитання щодо залучення північнокорейських підрозділів, вербування іноземців - із середньоазійських та африканських країн, залучення північнокорейського та іранського озброєння, начальник ГУР сказав: "Іранського там - мінімум, тепер майже все - північнокорейське".

На уточнення, чи з огляду на це можна сказати, що це вже третя світова війна чи прелюдія до неї, Буданов зауважив, що "це філософське питання, залежить, як на це дивитися":

"Для мене - так, втягнута абсолютна більшість найсильніших і найрозвинутіших країн світу, це просто факт".

Останні заяви Росії щодо війни

Як відомо, наразі між Сполученими Штатами Америки та РФ ведуться переговори щодо припинення війни в Україні. Прездент Дональд Трамп казав, що повернення українських територій "буде предметом обговорення",однак "це не так просто".

В Москві, яка постійно намається запевнити світ, що нібито зацікавлена в мирному закінчення війни, сказали, що Росія не збирається обговорювати статус окупованих територій, які вже записала до своєї конституції.

Крім того, Трамп висловив підтримку розміщенню європейських миротворців в Україні після досягнення припинення вогню, однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна на це не погодиться.

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