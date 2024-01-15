Супротивники хочуть знищити протиповітряну оборону нашої країни, зазначили в ГУР України.

Триває повномасштабна війна в Україні проти росіян, і військова розвідка України з'ясувала, що РФ на 2024 рік ставить низку стратегічних цілей, в тому числі - вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Противники також займатимуться утриманням тимчасово окупованих територій частини Запорізької, Херсонської та Харківської областей, розповів представник ГУР (це Головне управління розвідки) Міноборони України Вадим Скібіцький під час інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ще однією з пріоритетних цілей вони для себе визначили знищення нашої системи ППО, нашої авіації, наших об'єктів оборонно-промислового комплексу, щоб не допустити нарощування нашого виробництва і посилення можливостей Збройних сил. Це ті завдання, які сьогодні собі ставить Російська Федерація на цей рік", - сказав співрозмовник.

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Наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський говорив, що ніхто не знає, коли завершиться протистояння між українцями та росіянами. Пізніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак під час візиту в Київ спрогнозував, що війна проти РФ буде довгою, проте громадяни України переможуть.

Американський генерал - колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США, екс-верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Україна здобуде перемогу, якщо західні держави нададуть їй все необхідне.

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