За його словами, наразі абсолютно вся лінія фронту працює на системах Starlink.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на скандал, який виник через те, що бізнесмен Ілон Маск завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії у 2022 році.

Під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії голова ГУР зазначив, що ситуація була не зовсім такою, як про це писали ЗМІ, повідомляло агентство Інтерфакс-Україна.

"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку... Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття. Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", – сказав Буданов.

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За його словами, системи супутникового інтернету Starlink відіграли дуже значну роль і продовжують її відігравати навіть зараз.

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти – абсолютно вся лінія фронту працює на них", – додав очільник української розвідки.

Скандал із відключенням Starlink

Раніше з'явились уривки з біографії Маска, у яких розповідалося, що мільярдер наказав відключити Starlink біля узбережжя Криму в 2022 році. Через це нібито була зірвана секретна атака українських військово-морських безпілотників на російський флот.

Пізніше Маск у соцмережі Х заявив, що нічого не вимикав, в просто відмовився надавати там покриття за запитом України.

Згодом стало відомо, що бізнесмен без дозволу передав своєму біографу Уолтеру Айзексону особисте листування з приводу Starlink з українським віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим.

Представник ГУР Вадим Скібіцький водночас заявив, що відповідну інформацію треба ретельно перевірити.

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