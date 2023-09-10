Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на скандал, який виник через те, що бізнесмен Ілон Маск завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії у 2022 році.
Під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії голова ГУР зазначив, що ситуація була не зовсім такою, як про це писали ЗМІ, повідомляло агентство Інтерфакс-Україна.
"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку... Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття. Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", – сказав Буданов.
За його словами, системи супутникового інтернету Starlink відіграли дуже значну роль і продовжують її відігравати навіть зараз.
"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти – абсолютно вся лінія фронту працює на них", – додав очільник української розвідки.
Скандал із відключенням Starlink
Раніше з'явились уривки з біографії Маска, у яких розповідалося, що мільярдер наказав відключити Starlink біля узбережжя Криму в 2022 році. Через це нібито була зірвана секретна атака українських військово-морських безпілотників на російський флот.
Пізніше Маск у соцмережі Х заявив, що нічого не вимикав, в просто відмовився надавати там покриття за запитом України.
Згодом стало відомо, що бізнесмен без дозволу передав своєму біографу Уолтеру Айзексону особисте листування з приводу Starlink з українським віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим.
Представник ГУР Вадим Скібіцький водночас заявив, що відповідну інформацію треба ретельно перевірити.