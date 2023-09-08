За його словами, Україна тоді надіслала екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя.

Очільник SpaceX Ілон Маск прокоментував скандал, який виник через його відмову підтримати у 2022 році військову операцію ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

У соцмережі X (колишній Twitter) уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

Саме тоді росіяни захопили неушкоджені екземпляри українських аквадронів, які прибило до берега з невідомої причини.

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У мікроблозі бізнесмена Маріо Новфала Маск зазначив, що "був екстрений запит від державних органів [України] на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя". Однак він відповів у Київ відмовою через побоювання "ескалації конфлікту".

Starlink в Україні

Як відомо, SpaceX надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink одразу після повномасштабного вторгнення. Так, перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

Минулого року SpaceX звернулася до Пентагону з проханням профінансувати майбутню роботу терміналів в Україні. Компанії доводиться витрачати гроші не тільки на забезпечення безперебійного зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів, які постійно намагаються зламати систему.

Ілон Маск раніше зізнавався, що дуже боїться ескалації конфлікту і початку Третьої світової війни.

Зазначений скандал виник через те, що Уолтер Айзексон в новій біографії Маска написав, нібито бізнесмен таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами

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