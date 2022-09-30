Кирило Буданов запевнив, що Україні вдасться деокупувати Крим наприкінці весни 2023 року.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив впевненість, що Україна відвоює Крим, і це буде дуже скоро.

Про це він сказав під час національного телемарафону.

"Це моя така друга батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось дуже скоро", - наголосив він.

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На уточнення журналістів, чи повернемось зі зброєю, відповів ствердно.

"Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує", - наголосив він.

Буданов додав, що звільнення Криму буде "не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше".

Анексія Криму Росією: що відомо

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію Криму. Потім провела так званий "референдум", і пізніше були ухвалені рішення про включення українського півострова до складу РФ.

США та країни Заходу запровадили санкції проти РФ через анексію. Більшість країн світу вважають Крим частиною України.

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