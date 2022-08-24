Окрім розміщення певних систем озброєння Російської Федерації на території Білорусі, іншої реальної загрози не зафіксовано.

Реальної загрози для України з боку Білорусі немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час інформаційного телемарафону.

"Я постійно казав, що нічого з Білорусі не буде. І сьогодні знов повторюю – зараз не зафіксовано особливої загрози, крім такої, яка є завжди. Це саме розміщення певних систем озброєння РФ на території Білорусі. Все це виключно інформаційно-психологічна операція впливу Росії на наше суспільство", - вважає Буданов.

Також він пояснив, що системи С-300, які застосовуються для ударів по наземних об’єктах, мають ефективну дальність ураження 35 кілометрів.

"Якщо ви подивитесь на мапу, то зрозумієте, що окрім прикордонної смуги, їм немає чого вражати", - сказав Буданов.

Участь Білорусі у війні Росії проти України

З перших днів вторгнення Росія здійснює ракетні удари по Україні з території Білорусі.

28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їхню кількість, навпаки, намагалися б наростити.

1 липня Білорусь продовжила військові навчання на кордоні з Україною.

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