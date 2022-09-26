Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів, як Україні вдасться повернути тимчасово окупований Росією Крим. На його думку, однієї лише дипломатії не вистачить.
Про це Сеітаблаєв розповів в інтерв'ю у новому випуску проекту "Аргумент".
Режисер прокоментував інформацію про те, що Україна може повернути Крим дипломатичним шляхом. На його думку, нам потрібно розуміти, з ким ми воюємо. РФ розуміє тільки силу, а тому дипломатичного шляху не існує без міцного військового підґрунтя. Рашисти нині самі намагаються перевести війну у дипломатію, тому що вони постійно отримують "по зубах" від ЗСУ.
"І якщо РФ буде розуміти, що вона й надалі будуть отримувати люлєй, то тоді спрацює дипломатичний шлях", - зазначив Сеітаблаєв.
Режисер також розповів, що президент РФ Путін має кожної секунди відчувати "дуло пістолета" біля голови. Тоді кривавий диктатор не буде настільки сміливим у своїх погрозах.
"Ця потвора має відчувати кожну секнду свого жалюгідного існування, що і гільйотина и дуло пістолета знаходяться поряд і готові закінчити його жалюгідного життя", - додав Сеітаблаєв.
Деокупація Криму: що відомо
Як повідомляв УНІАН, незаконні вибори в анексованому в березні Росією Криму відбулися 14 вересня 2014 року. Країна-агресорка окупувала півострів, усі вісім років рашисти знущалися з мирного населення, викрадали та катували кримських татар.
23 серпня 2021 року в Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій розпочали "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.
За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.
17 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом.