Путін та усі окупанти не розуміють нічого, окрім сили.

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів, як Україні вдасться повернути тимчасово окупований Росією Крим. На його думку, однієї лише дипломатії не вистачить.

Про це Сеітаблаєв розповів в інтерв'ю у новому випуску проекту "Аргумент".

Режисер прокоментував інформацію про те, що Україна може повернути Крим дипломатичним шляхом. На його думку, нам потрібно розуміти, з ким ми воюємо. РФ розуміє тільки силу, а тому дипломатичного шляху не існує без міцного військового підґрунтя. Рашисти нині самі намагаються перевести війну у дипломатію, тому що вони постійно отримують "по зубах" від ЗСУ.

"І якщо РФ буде розуміти, що вона й надалі будуть отримувати люлєй, то тоді спрацює дипломатичний шлях", - зазначив Сеітаблаєв.

Режисер також розповів, що президент РФ Путін має кожної секунди відчувати "дуло пістолета" біля голови. Тоді кривавий диктатор не буде настільки сміливим у своїх погрозах.

"Ця потвора має відчувати кожну секнду свого жалюгідного існування, що і гільйотина и дуло пістолета знаходяться поряд і готові закінчити його жалюгідного життя", - додав Сеітаблаєв.

Деокупація Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, незаконні вибори в анексованому в березні Росією Криму відбулися 14 вересня 2014 року. Країна-агресорка окупувала півострів, усі вісім років рашисти знущалися з мирного населення, викрадали та катували кримських татар.

23 серпня 2021 року в Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій розпочали "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.

17 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом.

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