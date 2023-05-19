За його словами, українські воїни затягнули ключову операцію РФ на Київському напрямку, вигравши час.

Плани російських загарбників щодо України було зламано на початку війни. Однак захоплення Києва було цілком реальним.

Як повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, росіяни взяли б Київ, якщо б змогли стрімко висадити десант у Гостомелі.

"Плани були зламані із самого початку. Стрімка висадка їм (окупантам - УНІАН) не вдалась. На півдоби все це затягнулося, а за цей час підтягнулися підрозділи Збройних сил, які артилерійським вогнем зробили неможливою таку висадку, навіть в теорії", - заявив Буданов.

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Журналіст нагадав, що тоді ЗСУ артвогнем пошкодили злітну смугу аеродрому в Гостомелі, зробивши її непридатною для посадки важких транспортних літаків. Жоден з таких не сів.

На уточнювальне питання, що було б, якби російський десант все ж зміг висадитись у Гостомелі, Буданов відповів:

"Вибачте, але Київ був би взятий".

Київ "за три дні"

Раніше у документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік" Буданов розповів, що російські окупанти дійсно намагалися взяти Київ за три дні. За його словами, висадка десанту біля Києва і в столиці були єдиним планом у росіян. Далі – "підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва".

Як дізналася потім "Українська правда", на початку повномасштабної війни проти України Кремль мав два плани управління Києвом, який окупанти мріяли захопити за три дні.

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