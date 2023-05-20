Буданов запевнив, що боятися наступу з боку Білорусі в найближчий термін не варто.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що боятися чогось від РФ вже дивно, тому що абсолютно весь арсенал наявних засобів, які взагалі в принципі існують навіть теоретично у світі, вже застосований.

"Боятись можна нового, а такого просто не існує. Мені здається, наше населення більш-менш звикло. Боятися наступу з боку Білорусі в найближчий термін не варто, а на сході ідуть постійні бойові дії, вони не вщухають", - сказав він в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову

Буданов вважає, що українцям слід нарешті повірити ні в якихось там "експертів, які все знають", а перестати боятися Росію і почати нарешті вірити у себе, у свій народ, армію, владу.

Відео дня

"Треба зрозуміти, що ми виграємо цю війну, і це абсолютно не можна змінити нікому. Хто б як не хотів, Україна переможе. Це абсолютно вирішене питання. До речі, якщо подивитись за останні два з половиною місяці російський сегмент ЗМІ, вони там досить-таки вже прямо кажуть, що Росія програє, вона програє", - додав він.

Інші заяви Буданова про війну

Кирило Буданов вважає, що плани російських загарбників щодо України було зламано на початку війни. Однак захоплення Києва було цілком реальним.

Він переконаний, що після поразки Росія видозміниться і на її території з’являться нові держави та утворення.