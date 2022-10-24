Голова ГУР наголосив, що підрив дамби затопить лівий берег Херсонщини, а також даний теракт принесе більше проблем росіянам, ніж користі.

Якщо Росія підірве Каховську дамбу, то зможе відтермінувати контрнаступ ЗСУ на декілька тижнів, а також без води залишаться Крим та Запорізька АЕС.

Про це в інтерв'ю УП заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Вона замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян (готовність піти на такий теракт – ред.) якоюсь логікою оцінювати дуже важко. Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені. Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої", - сказав 36-річний генерал-майор.

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Буданов також наголосив, що підрив дамби затопить лівий берег Херсонщини, а також даний теракт принесе більше проблем росіянам, ніж користі.

"Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити. І найцікавіше - вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде.

Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні", - пояснив голова ГУР.

Загроза підриву Каховської ГЕС

Росія, зазнаючи провалів на фронті, погрожує підірвати Каховське водосховище і планує звинуватити у теракті Київ.

За словами президента України, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Каховська ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.