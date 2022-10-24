За словами очільника ГУР, ця транспортна артерія нікому не потрібна.

Керченський міст перестане існувати, коли Крим повернеться в Україну.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю УП.

Журналіст запитав головного розвідника країни, що сталося з Кримським мостом. Втім, Буданов уникнув прямої відповіді на це питання, відклавши конкретику на потім.

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"Складне питання буде для відповіді. Давайте краще іншим часом про це поговоримо. Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Цей міст – один із символів "русского мира". Крейсер "Москва" пішов на дно, Кримський міст фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося", - заявив очільник ГУР.

Буданов також прокоментував звинувачення РФ у тому, що до підриву Кримського моста причетний особисто він. Ці нісенитниці очільник ГУР коментував з посмішкою, зауваживши, що ставиться до них не до кінця серйозно.

"Знаєте, я ставлюся до цього не до кінця серйозно. Точно не згадаю назву, але одне з найбільших друкованих видань комуністичної партії Китаю опублікувало статтю про те, що Росія звинувачує в цьому Україну з дуже високим рівнем скепсису у цих звинуваченнях. А треба розуміти, що те, що надруковано у виданні компартії Китаю, узгоджено зі всіма, тобто це офіційна позиція. І вони так легенько наштовхнули на думку, що, в принципі, Росія полюбляє схожі речі робити сама, щоб когось в чомусь звинуватити і потім нібито розв'язати собі руки. Ще раз кажу, що це офіційне видання, яке пов'язане з вищим військово-політичним керівництвом Китаю. Якщо навіть вони сумніваються в цьому, то робіть висновки самі", - зазначив він.

Буданов погодився із натяками президента Володимира Зеленського про те, що історія з Кримським мостом може бути наслідком конфлікту всередині російських силовиків.

"Правильно. Тут більше нічого не можу додати. Але скажу інше: Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна", - резюмував Буданов.

Підрив Кримського мосту

Рано вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що в результаті підриву вантажівки на мосту загорілися цистерни з паливом.

Окупаційна влада Криму звинуватили у вибуху "українських вандалів", а також повідомила про обвалення двох прольотів автомобільного полотна мосту. Крім того, за даними росЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

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