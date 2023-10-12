За його словами, це логічний сценарій на атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України.

Блекаути в Москві цієї зими цілком можливі у відповідь на ракетний терор енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".

"Тимчасових, можливо. Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе", – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи треба цієї зими очікувати блекаутів у Москві.

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Атаки на енергосистему РФ

Експерт прогнозували, що восени і взимку росіяни намагатимуться завдати ударів по нашій логістиці, по нашій енергетичній інфраструктурі.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов анонсував відповідь на російські атаки. За його словами, Україна готується відповідати дзеркально на можливі атаки російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени і взимку.

У ніч на 5 жовтня в декількох районах Курської області зникло електропостачання. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, проти якого завела справу Федеральна служба безпеки РФ, це пов'язано з атакою українських сил з використанням безпілотних літальних апаратів.

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