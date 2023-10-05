На цьому тижні в регіоні вже палала підстанція.

У ніч на 5 жовтня в декількох районах Курської області зникло електропостачання. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, проти якого завела справу Федеральна служба безпеки РФ, це пов'язано з атакою українських сил з використанням безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні вночі українськими безпілотниками атаковані об'єкти інфраструктури в Суджанському, Кореневському, Глушківському районах. Є відключення електрики", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Губернатор уточнив, що аварійні бригади вже почали працювати над відновленням електропостачання.

Відео дня

Оновлено (7:43): Telegram-канал SHOT із посиланням на джерела повідомляє, що 67 населених пунктів залишилися без електрики після передбачуваної атаки на електропідстанції.

Стверджують, що під ударом опинилися центральна електропідстанція міста Суджа (12 км від російсько-українського кордону), електропідстанція селища Глушково (6 км від держкордону).

Удари по інфраструктурі в РФ - що потрібно знати

Експерт прогнозували, що восени і взимку росіяни намагатимуться завдати ударів по нашій логістиці, по нашій енергетичній інфраструктурі.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов анонсував відповідь на російські атаки. За його словами, Україна готується відповідати дзеркально на можливі атаки російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени і взимку.

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