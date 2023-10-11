Ллойд Остін переконаний, що Кремль знову бомбардуватиме крилатими ракетами і дронами Україну цієї зими.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче занурити Україну у холодну зиму та темряву, але програє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Ми усі знаємо, що не можна недооцінювати рівень злості і розчарування Путіна. Ми це знову бачили минулого тижня, коли відбувся жахливий російський ракетний удар у Харківській області, внаслідок якого було вбито десятки українських громадян. Ми маємо бути готовими, що Кремль знову бомбардуватиме крилатими ракетами і дронами Україну цієї зими. Нам треба очікувати, що сили Путіна жорстоко і свідомо будуть ставити під свій приціл українські міста, громадян та критичну інфраструктуру", - наголосив Остін.

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Міністр оборони США відзначив, що Путін сподівається зламати волю українського народу та занурити Україну у лютий холод і темряву шляхом перетворення цивільних громадян в мішень.

"Але він зазнає невдачі. І ми усі знаємо це", - переконаний Остін.

Очільник оборонного відомства США додав, що Путін сподівався деморалізувати ураїнців, але натомість, він деморалізував російську армію. Також президент РФ сподівався ізолювати Україну, але ізолював Росію.

"Путін сподівався обманути увесь світ, але, натомість, він навіть не може обманути своїх власних найманців", - сказав Остін.

"У цій агресивній війні ніхто не повинен припускати, що час на стороні Кремля. Ми виступаємо разом сьогодні з налаштуванням, аби забезпечити, що Україна матиме необхідну підтримку у час ще однієї зимової війни", - відзначив міністр оборони США.

Він запевнив, що коаліція у форматі Рамштайн зберігатиме єдність на підтримку України.

Як підкреслив Остін, у Кремлі ніколи не передбачали міцність і єдність навколо мети підтримувати Україну. Міністр оборони США підкреслив, що його надихає єдність союзників у той час, коли "Путін був залишений благати про підтримку в Ірану та Північної Кореї".

"Усі тут розуміють ставки і чому боротьба України із самозахисту має значення. Україна має значення, бо війна Путіна за вибором є величезною і невідкладною загрозою для безпеки в Європі. Україна має значення, бо російська агресія чітко видає виклик нашим союзникам з НАТО. Україна має значення, бо російські звірства проти цивільного населення кривдять наші цінності і загрожують верховенству права. Україна має значення, бо російські атаки на українське зерно свідомо заподіюють страждання невинних людей в усьому світі", - наголосив Остін.

Також він сказав, що Україна має значення, бо великі держави не можуть безкарно здійснювати вторгнення у мирні і демократичні сусідні країни.

"Я продовжую твердо вірити, що наша підтримка сил свободи в Україні буде швидко надходити у будь-який сезон або шторм", - додав Остін.

Енергосистема України

У вересні 2023 року повідомлялося про те, що в Україні немає жодного енергозахищеного міста, а експерти впевнені, що будуть блекаути.

Українцям розповіли про нові заходи захисту енергооб'єктів взимку. Вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів, підготовлені схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків.

Станом на початк жовтня повідомлялося, що Україна вступає в зиму з розбитою енергосистемою. Протягом останнього опалювального сезону пересічний українець провів без світла близько 35 днів.

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