Йдеться про спецоперацію ГУР "Синиця", коли гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії раптово опинився на нашій базі.

Глава Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов заінтригував тим, як вмовив російського пілота віддати нашій державі гелікоптер МІ-8 в рамках серпневої спецоперації "Синиця".

23 серпня стало відомом, що ворожа техніка приземлилася на одній з військових баз ЗСУ внаслідок тривалої роботи наших розвідників. Як зазначив Буданов, для успішності плану потрібно було знайти "правильний підхід до пілота", цитує ГУР.

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю [його] родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти", - вказав глава Управління.

Він акцентував, що згадану частину екіпажу довелося знищити: "Хотілося б [узяти] живими, але маємо що маємо", - заявив Буданов.

Деталі спецоперації обіцяють розкрити у фільмі ГУР, який покажуть сьогодні під час телемарафону "Єдині новини". Дивіться прем'єру о 22:15.

У ГУР ймовірно показали пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8

Нагадаємо, в анонсі нового фільму про спецоперацію "Синиця", ймовірно, показали обличчя того самого російського пілота, який віддав Україні гелікоптер Мі-8. Він коротко прокоментував, що Україна обов'язково переможе в цій війні. "Це лише питання часу", - підкреслив він. Інші деталі спецоперації ГУР обіцяє показати сьогодні ввечері.

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